G7. Ecco le prime “vere” ordinanze al traffico

Con Ordinanze pubblicate sul proprio sito istituzionale, il comune di Brindisi ha predisposto i primi divieto di sosta e transito veicolare in alcune zone della città.

Dalle ore 07.00 del 12 giugno sosta vietata su via Carmine – dall’intersezione di via Giordano Bruno fino a via Cristoforo Colombo, Piazzale Lenio Flacco, via Pasquale Camassa. Dalle ore 07:00 del giorno 13 giugno 2024 fino a cessate esigenze, c’è l’interdizione al transito veicolare al passaggio a livello sito in Via Osanna, (consentito il solo transito ferroviario) e l’interdizione al transito pedonale al sottopassaggio sito in Via Appia, (consentito il solo transito ferroviario). I tragitti di bus e taxi a lunga percorrenza saranno deviati per non attraversare le zone interessate dai percorsi degli intervenuti al G7.