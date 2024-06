“G7” – Intere strade liberate dalle auto

Come un massiccio esodo al mare, oppure come un “day after” conseguente a tragici eventi. Niente di tutto questo. Brindisi appare in alcuni luoghi del centro cittadino città’ spettrale per mantenere un alto grado di sicurezza generale in vista del G7, con l’arrivo domani dei leader dei sette Paesi più industrializzati del mondo, in occasione della cena offerta dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, presso il castello Svevo. Dalle prime ore di questa mattina la “zona rossa” nei pressi del Castello e’ libera dalla sosta delle auto e da domani dal transito delle stesse. Anche i pedoni sono controllati a vista. In questi due giorni Brindisi sarà vissuta in un modo diverso e inusuale.