“G7” – L’impegno della STP Brindisi per garantire trasporti efficienti e capillari nei giorni del vertice

La Società Trasporti Pubblici di Brindisi ha assicurato piena collaborazione nell’ambito della macchina organizzativa del “G7”. In questo ambito, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, il trasporto pubblico sulle linee urbane sarà effettuato gratuitamente dalle ore 14 di martedì 11 giugno alle ore 14 di venerdì 14 giugno. In particolare, sulla base delle prescrizioni stabilite dal Comune di Brindisi, dalla Prefettura e dalla Questura, saranno collegate le quattro macroaree individuate come zone di sosta per gli autoveicoli dei residenti nelle zone interessate dai divieti e per coloro che giungono da fuori. E’ stata istituita, inoltre, una linea aggiuntiva che funzionerà 24 ore su 24. Uno sforzo della STP che si concretizza con l’utilizzo di 22 autobus aggiuntivi e con l’impiego di 70 unità lavorative dedicati ai collegamenti indicati dalla mappatura trasmessa dalla Prefettura. Particolare attenzione è stata rivolta ai collegamenti da e per l’ospedale Perrino che sarà raggiungibile da ogni rione cittadino. Potenziato, infine, il collegamento via mare con il contemporaneo utilizzo di due motobarche che faranno la spola tra la Stazione marittima e il lungomare Ammiraglio Millo.