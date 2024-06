G7 – Niente da fare. Non va bene neanche la seconda nave!

È finita con il sequestro. Praticamente un “auto sequestro”. La Squadra mobile di Brindisi ha messo i sigilli alla nave da crociera Mykonos Magic che il Viminale aveva noleggiato – alla modica cifra di 6 milioni di euro – per ospitare i quasi 3mila poliziotti, carabinieri e finanzieri impegnati nel garantire la sicurezza dei grandi del mondo riuniti a Borgo Egnazia, in agro di Fasano, per il vertice del G7. Arriva dunque una svolta dopo giorni di polemica per le condizioni igienico-sanitarie della nave e la decisione di sgomberarla trasferendo quasi tutti gli agenti in strutture alberghiere e 500 di loro su un’altra nave – la Gnv Azzurra. (Da Il Fatto Quotodiano)