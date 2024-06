“G7”? Per la CNN si svolge in una terra dove cè “violenza di tipo mafioso”. Qualcuno lo faccia notare a Biden…

Ancora una volta siamo costretti a subire le angherie della stampa internazionale. Questa volta è la CNN a descriverci come la “terra di mafia” ed a mettere tutti in allarme per lo svolgimento dcel G7. Un fatto gravissimo che qualcuno dovrebbe far notare al Presidente degli Stati Uniti…

Ecco cosa scrive la CNN su di noi:

"La violenza di tipo mafioso è in aumento nella stessa regione italiana dove i leader del G7 si incontreranno"

“Nello stesso periodo in cui il primo ministro italiano Giorgia Meloni annunciava che l’incontro dei leader del G7 si sarebbe tenuto in Puglia, nel sud dell’Italia, nell’ambito della presidenza dell’organizzazione economica del suo paese, gli investigatori antimafia locali si stavano concentrando su tre casi di mafia. gruppi criminali presumibilmente responsabili dell’aumento della violenza in quel paese. Secondo la relazione semestrale del Ministero dell’Interno italiano pubblicata nel gennaio 2024, i gruppi mostravano preoccupanti segnali di difficoltà. La prevalenza della criminalità registrata “riflette il dinamismo degli equilibri e delle strutture criminali segnati non solo da conflitti tra clan opposti ma anche da attriti tra clan”, afferma il rapporto. I gruppi sono propaggini del sindacato criminale Sacra Corona, con sede nella città di Foggia e formato da famiglie criminali che si raggruppano in clan. A differenza dei più noti Cosa Nostra in Sicilia, della Camorra a Napoli e della ‘Ndrangheta in Calabria, che hanno una vasta impronta internazionale, i gruppi pugliesi lavorano principalmente in Italia e nei Balcani, secondo la DIGOS (Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali). , la massima unità antiterrorismo e antimafia italiana. Con sede dentro e intorno alle città costiere di Bari e Brindisi – praticamente esattamente dove i leader più potenti del mondo si incontreranno tra il 13 e il 15 giugno – i gruppi hanno sconfitto i nemici con sfrontati attacchi alla luce del giorno e hanno effettuato sequestri di auto a mano armata a un ritmo allarmante”.