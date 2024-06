“G7” – Sulla nave delle forze dell’ordine una dura nota anche del SIAP

Vertice G7 di Brindisi. Situazione logistica insostenibile e gravissime carenze organizzative. Protesta formale.

Al Ministero dell’Interno

Dipartimento della P.S.

Ufficio V – Relazioni Sindacali per la Polizia di Stato ROMA

Questa Segreteria Nazionale esprime forte rammarico e protesta formalmente per il trattamento riservato al personale aggregato a Brindisi per il G7 e alloggiato presso la nave da crociera “Myconos Magic”.

In primis va evidenziato il fatto che il “benvenuto” riservato al personale è stato da subito indegno; mentre

le altre Forze di Polizia avevano a disposizione almeno l’acqua da distribuire al proprio personale, dopo

tantissime ore di viaggio e per alcuni reparti anche intere giornate, la Polizia di Stato, per un non chiaro

motivo organizzativo, non ne aveva a disposizione e solo dopo una vigorosa protesta di questa O.S. è riuscita dopo alcune ore ad ottenerla, comunque non sufficiente per tutti.

Il SIAP già dalle prime ore del pomeriggio riceve dagli operatori segnalazioni e video della pessima

condizione in cui versa la nave in oggetto, che vanno dal sistema di climatizzazione non funzionante, ai

bagni inservibili, alle docce non funzionanti dalle quali esce acqua sporca e fredda, alle stanze maleodoranti, consegnate tra l’altro dopo ore di attesa, si ripete senza neppure l’acqua per dissetarsi. Una situazione

come già detto indegna e che offende la dignità degli operatori, che non pretendevano sicuramente un hotel 5 stelle super, ma quantomeno una stanza pulita, la possibilità di fare una doccia calda dopo una giornata di viaggio in un furgone e magari un pasto caldo. Rispetto al pasto un altro gravissimo tasto dolente: alimenti di pessima qualità, consumati dopo file interminabili, senza neppure gli appositi vassoi perché terminati e dove nessuno degli addetti alla distribuzione e il personale di bordo della nave conosce la lingua italiana.

Nonostante questa Segreteria Nazionale si sia da subito interfacciata col Dipartimento di P.S. e la

Questura di Brindisi, che ad onor del vero ha provato a lenire le molteplici disfunzioni segnalate, la situazione alloggiativa della nave in argomento appare oggettivamente insanabile per molte stanze e per il primo

piano degli alloggi e pertanto si chiede l’immediato trasferimento di quel personale in altre strutture.

Considerato che le avarie della nave “Myconos Magic” sono strutturali e detta nave non è stata sottoposta al vaglio dei sindacati, visto che non è stato possibile fare il dovuto sopralluogo, così come accaduto per le altre, si chiedono urgenti chiarimenti sul perché sia stata utilizzata per alloggiare il personale senza

le dovute verifiche, causando ingiustificati disagi al personale.

Nell’attesa di urgentissimi riscontri si porgono deferenti saluti.

La Segreteria Nazionale