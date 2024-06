“G7” – Uil Polizia: inaspettati problemi logistici per le forze dell’ordine

La Segreteria Nazionale della Uil Polizia denuncia con forza quanto accaduto nella giornata di ieri 09.06.2024 a Brindisi perché auspichiamo un immediato intervento di tutte le forze politiche affinché i tutori dell’ordine siano messi nelle condizioni psico-fisiche di poter garantire i massimi livelli di sicurezza!

Mentre in serata l’élite politica brindava e gioiva per i risultati elettorali raggiunti in Europa; a Brindisi i colleghi di tutte le forze di Polizia giunti in Salento per garantire il Loro servizio di sicurezza per il vertice del G7, hanno vissuto un vero e proprio dramma!

Una Polizia di uno Stato in via di sviluppo: così la potremmo definire altro che Grandi della Terra! Una vera e propria Vergogna!

Fatti giungere sul posto tutti insieme e non in maniera scaglionata; migliaia di Poliziotti, Carabinieri e Finanzieri si sono trovati a dover fare code lunghissime per il check-in cercando di riuscire nella grande impresa di salire a bordo della nave Mykonos Magic (ex Costa Magica);

Una nave Disastro! Assegnate cabine inesistenti (colleghi che non riuscivano a trovare il numero di stanza attribuito perché non corrispondente a quello impresso sulla porta); Stanze utilizzate come deposito e quindi inagibili; Cabine allagate dall’acqua che fuoriusciva dal water, con escrementi sul pavimento e sulla tenda della doccia, sporche, prive di aria condizionata e in alcuni casi con WC intasati; Centinaia di colleghi, più fortunati, che sono riusciti ad appoggiare le valigie ed a recarsi a cenare, al rientro non sono riusciti ad accedere in camera per un guasto centrale collettivo delle chiavi elettroniche trascorrendo la notte per terra nei corridoi, o sui mezzi di trasporto con cui sono giunti in provincia.

Eppure la macchina organizzativa si è mossa con larghissimo anticipo:

Presso il Dipartimento sono state continuamente convocate le Organizzazioni Sindacali Maggiormente Rappresentative per discutere dettagliatamente della questione addirittura pavoneggiandosi dei sopralluoghi fatti su alcune navi ormeggiate nel porto di Napoli che erano state individuate dal Ministero per accogliere il personale aggregato a Brindisi.

Scartate le soluzioni palesate perché non rispondenti ai canoni minimi posti alla base del benessere di tutto il personale, il Dipartimento ha comunicato che avrebbe fatto attraccare al porto di Brindisi la Costa Magica di Costa Crociere. Tutti contenti! Risultato Ottenuto!

Ma quale Risultato? Il peggiore della Storia!

In pratica Totò (il Dipartimento) ha venduto la Fontana di Trevi (la Nave) al turista Italo-Americano Decio Cavallo (I Sindacati che hanno partecipato ai tavoli tecnici)!

E adesso? Tutti a berciare, a scrivere, a condannare!

Ieri tutta la Questura di Brindisi è stata mobilitata per tamponare una falla Ministeriale Colossale! Il Questore, Il Vicario tutti in prima linea! Ma cosa possono fare davanti ad una nave attraccata al porto di Brindisi solo sabato e non 1 mese fa! Qualsiasi sopralluogo senza una adeguata tempistica non avrebbe portato da nessuna parte!

Eppure da mesi che funzionari ministeriali sono in provincia per coordinare le attività!

A proposito! Loro dove dormono? Già! In alberghi ben organizzati; comodi, senza code, senza ritardi nella fornitura dei pasti!

È UNA VERGOGNA!

Dichiarazioni del Segretario Generale Uil Polizia Vittorio COSTANTINI: “È impensabile immaginare ad un ottimale riuscita del sistema sicurezza con dipendenti non riposati, non rifocillati e preda di possibili malattie a causa delle precarie condizioni igienico sanitarie che possono favorire la diffusione di infezioni. Dopo questa palese carenza organizzativa chiediamo un immediato intervento risolutivo teso a garantire SUBITO : 1- Alloggi decorosi per tutte le forze dell’ordine: ospitando i colleghi con maggiori difficoltà nelle

medesime strutture abitative ove sono albergati i funzionari; 2- La corresponsione di tutte le indennità previste compresi:

I salti pasto anche se usufruito ma con notevole ritardo! Non è ammissibile pranzare nel pomeriggio o cenare di notte! Il doppio servizio di Ordine Pubblico per i colleghi alloggiati sulla nave in stato di degrado costretti a dormire in macchina e quindi esposti H24 al pericolo! Il superamento della (ormai in questo caso) ASSURDA circolare sul limite dello straordinario giornaliero fissato in quattro ore con esubero da convogliare nel 3° Basket: I collegi per il disagio patito devono essere pagati SUBITO non tra 2 anni calcolando le 18 ore giornaliere pro-capite svolte in esubero solo nella giornata di ieri!”

La Uil Polizia monitorerà costantemente la situazione a tutela di tutti i colleghi! Per eventuali segnalazioni scrivete immediatamente a nazionale@uilpolizia.it