G7 – Vandalizzato il busto di Gandhi donato a Brindisi dall’India

Il busto in bronzo raffigurante il Mahatma Gandhi, regalato alla città di Brindisi dall’India in occasione del G7, è stato già vandalizzato! Collocato nei giardinetti del porto, qualcuno si è divertito ad imbrattare la base con della vernice nera. E’ ancora più grave il fatto che proprio Gandhi è un simbolo della non-violenza e quindi si teme che ad agire sia stato qualcuno con finalità pollitiche e di piena contestazione nei confronti di chi ha organizzato il G7. Spiace constatare, ancora una volta, che il sistema di videosorveglianza della città è inefficace anche in zone centrali come piazza Vittorio Emanuele II.