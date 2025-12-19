Gabriele Ceglie selezionato come tedoforo della fiamma olimpica

Sono onorato di annunciare di essere stato selezionato come tedoforo per il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026, che passerà da Brindisi il prossimo 31 dicembre!

Un’esperienza che rappresenta valori fondamentali come impegno, comunità e partecipazione, e che accompagnerà il percorso verso i Giochi Olimpici Invernali 2026.

Grato di poter far parte di questo straordinario viaggio, non vedo l’ora di vivere questo momento indimenticabile e di condividerlo con tutta la mia città!

Un sentito ringraziamento a tutta l’organizzazione di Milano-Cortina 2026 e al mio Maestro Giuseppe D’Arpa, che mi ha accompagnato e guidato nella mia crescita sportiva.

Gabriele Ceglie