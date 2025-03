Gabriele Cirilli in “Cirilli & Family” al Verdi

Presso il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, Gabriele Cirilli ha portato in scena lo show “Cirilli & Family”. Lo spettacolo, firmato da Gabriele Cirilli e ideato con Carlo Conti, ha visto sul palco, insieme a lui, sei giovani attori della sua famosa “Factory”, la scuola di alta formazione professionale. La vera “protagonista” è stata la famiglia analizzata sotto tutti i punti di vista, con i pregi e le virtù, ma anche i vizi e i difetti. Uno show comico con monologhi, sketch e canzoni. Tante risate, ma anche profonde riflessioni sul reale significato della famiglia e su come bisogna impegnarsi per una convivenza che possa diventare opportunità.

Il pubblico, oltre a divertirsi, è sicuramente riuscito a immedesimarsi nelle tante situazioni divertenti di routine quotidiana e ha condiviso la pazienza che è necessaria per una convivenza che possa rivelarsi positiva per tutti. Uno spettacolo che è l’occasione per raccontare l’universo famiglia, proprio partendo da quella di Cirilli, per portare il pubblico a riconoscersi e diventarne parte. Molto bello anche l’omaggio che Cirilli ha voluto fare alla famiglia del programma “Tale e Quale Show”, con le sue interpretazioni di Albano, Orietta Berti e tanti altri. Due ore di spettacolo dinamico e divertente. Tanti gli applausi per Gabriele Cirilli e i sei giovani attori. Anna Consales