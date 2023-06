Presso la terrazza de “La Capannina” al Monumento, Brindisi, Gabriele D’Amelj Melodia ha presentato il suo ultimo libro “La bellezza, l’eros e l’ironia, un esercizio di saggistica leggera”. Ha dialogato con l’autore il prof. Mimmo Tardio. L’evento ha visto la partecipazione di Umberto De Vitti e Stefania Guadalupi, Presidente e vice-Presidente dell’Associazione “Il Curro APS”, curatrice dell’evento. Il Curro è una presenza costante e attiva nel panorama culturale del territorio, riuscendo a dare vita ad eventi sempre entusiasmanti e coinvolgenti. Non è stata la solita presentazione, ma piuttosto, una conversazione densa di ironia e leggerezza. “Ho cercato di documentare e commentare le grazie femminee con rispetto e garbo, con emozione e una generosa dose di ironia, giusto il necessario per alleggerire un tema che, come dimostrano alcuni contributi iconici e letterari da me riportati, sovente sfocia nello sgradevole ambito del greve-Gabriele D’Amelj Melodia”. Molto apprezzato l’originale “esercizio di saggistica leggera” di Gabriele che in questa sua ultima fatica ha voluto esplorare con attenzione ai particolari, le “vaste praterie” dell’arte, della letteratura e del costume. Il corpo femminile esaltato ed analizzato senza mai cadere nella volgarità. Una serata piacevole e tanta bella musica scelta da Umberto De Vitti. Anna Consales