Gabriele Polifemo è un giocatore della GAW ASSI Basket Brindisi

Gabriele Polifemo #1 è un giocatore della GAW ASSI Basket Brindisi: vestirà per il quinto anno consecutivo la maglia biancorossa.

È con immenso piacere che la ASD ASSI Basket Brindisi annuncia di aver confermato l’ingaggio per la stagione 2024-2025 della talentuosa guardia brindisina Gabriele Polifemo, classe 2001, a cui consegna anche la fascia di capitano.

Gabriele è un giocatore atletico, veloce, determinato e grintoso che non si risparmia in difesa: un lottatore per eccellenza.

Dotato di forte personalità, buon trattamento di palla ed ottima visione di gioco, potrà sfruttare i suoi piedi veloci per giocare “uno contro uno” contro i lunghi più statici.

Ecco le sue prime dichiarazioni: “Sono molto contento di aver sposato questo progetto così ambizioso e soprattutto ringrazio tutta la società per aver creduto così tanto in me, affinché la trattativa andasse a buon fine.

Forte dell’esperienza maturata nelle precedenti stagioni, sono pronto a dare il mio massimo contributo, affinché la squadra raggiunga gli obiettivi prestabiliti, e sono sicuro che lavorando duramente giorno per giorno, e rimanendo soprattutto uniti, possiamo raggiungere ciò che vogliamo”.

“L’ingaggio di Gabriele, afferma il DS Moro, dimostra ancora una volta, come la società stia lavorando con grande dedizione, nella ricerca del miglioramento continuo nell’ambito di un progetto ambizioso che, ci si augura, possa vederci protagonisti nei prossimi anni nel panorama cestistico pugliese.”

Un ringraziamento particolare “ONE TEAM Coaching & Management” di Max Di Santo per la disponibilità, professionalità e serietà con cui è stata condotta e chiusa la trattativa.

La società non ha avuto nessun dubbio sulla riconferma di Gabriele a cui augura il più sincero in bocca al lupo per questa sua ennesima avventura con i colori biancorossi.