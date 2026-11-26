



Gabriella Genisi torna a Brindisi con il suo nuovo romanzo. La scrittrice pugliese, che ha conquistato il grande pubblico con le indagini di Lolita Lobosco, sarà protagonista al «Giallo e Nero di Puglia», la rassegna dedicata alla narrativa gialla e noir contemporanea, in programma venerdì 27 e sabato 28 novembre, alle ore 19, al Santa Spazio Culturale, nell’ex Convento di Santa Chiara, a pochi passi dal Duomo. Un’edizione che arriva nei giorni in cui Giuliano Pasini, vincitore del concorso brindisino nel 2024 e oggi componente della giuria di qualità, è entrato nella cinquina dei finalisti del Premio Giorgio Scerbanenco 2026 con «Il silenzio che resta» (Piemme).



Gabriella Genisi, presidente della giuria di qualità del concorso, aprirà la manifestazione insieme a Barbara Perna, scrittrice e direttrice artistica di «Giallo e Nero di Puglia». Venerdì 27 novembre le due autrici incontreranno il pubblico per presentare i rispettivi romanzi. Genisi racconterà «Un caso di coscienza» (Mondadori), mentre Perna accompagnerà i lettori nelle nuove vicende della sua giudice con «Annabella Abbondante. Non fidarti della luna nel pozzo» (Giunti). A presentare l’incontro sarà Regina Cesta, con la moderazione di Cristina Marra.



Sabato 28 novembre Gabriella Genisi e Barbara Perna torneranno a incontrare il pubblico in occasione della finale del concorso nazionale, quest’anno riservato ai romanzi editi e candidati direttamente dalle case editrici. Le due scrittrici presenteranno i tre autori finalisti: Daniele Bresciani con «La lince sa aspettare», Romano De Marco con «Dimenticare Milano» e Rosa Teruzzi con «La giostra delle spie». Anche Teruzzi figura tra gli autori selezionati per le semifinali del Premio Giorgio Scerbanenco 2026, con il romanzo «Trappola nella nebbia».La selezione dei romanzi è stata affidata alla giuria di qualità presieduta da Gabriella Genisi e composta da Giorgia Lepore, Giuliano Pasini, Marco De Franchi e Valeria Corciolani. Accanto a essa opera una giuria popolare, che coinvolge direttamente i lettori nella scelta dei vincitori. La presenza di Pasini tra i cinque finalisti dello Scerbanenco assume un significato particolare per la manifestazione brindisina, che due anni fa aveva premiato il suo romanzo «È così che si muore».Tra le novità di questa edizione figura anche «Il mistero della bifora», corto d’animazione realizzato da Mimmo Greco su testi di Roberto Romeo. Sullo schermo prende forma una Brindisi notturna, battuta dalla pioggia, dove le luci ambrate illuminano le architetture del centro storico. Tra vicoli e scorci del porto, un uomo dal cappello scuro si mette sulle tracce di un enigma. Una piccola barchetta di carta custodisce la chiave del racconto.Promossa dal Comune di Brindisi insieme alla Fondazione Nuovo Teatro Verdi, «Giallo e Nero di Puglia» prosegue il lavoro avviato nel 2024 per promuovere la lettura e favorire l’incontro diretto tra scrittori e pubblico, con particolare attenzione al coinvolgimento delle scuole. Un impegno riconosciuto anche attraverso l’avviso «Puglia Book Festival Network», promosso da Puglia Culture.L’ingresso alle due serate è libero. Info info@gialloenerodipuglia.it e pagine ufficiali Facebook e Instagram del Comune di Brindisi e della Fondazione Nuovo Teatro Verdi.