Gala di fine anno scolastico del Polo Liceale “Marzolla Leo Simone Durano” di Brindisi

Nella suggestiva cornice di «Borgo Ducale», a pochi chilometri da Brindisi, anche per la conclusione di quest’anno scolastico, il 5 giugno 2024, si è tenuto, come da tradizione consolidata sin dal 2017, il Galà di fine d’anno. Obiettivo principale della cerimonia sottolineare che la scuola è luogo di studio e formazione globale della persona che contempla attività di apprendimento e di crescita, ma è anche ambiente vivo, laboratoriale, «officina» comunitaria in cui i talenti vengono incoraggiati e sostenuti nel loro sviluppo e mediante un proficuo tessuto di relazioni umane, innanzitutto. Un festa memorabile ha chiuso la serata, dopo le menzioni assegnate alle varie eccellenze della Scuola, in un simposio allietato da aperitivo e musica, perché la Scuola è anche gioia di stare insieme. Sono stati premiati, dunque, gli studenti che sono eccellenze dei quattro licei del Polo Liceale brindisino in vari àmbiti: ‘eccellenze’ che si sono classificate sul podio in gare regionali o nazionali legate ai vari ambiti disciplinari – dall’arte alla lingua dalle attività sportive a quelle teatrali -, ma anche ‘eccellenze’ che hanno svolto attività di volontariato sociale e culturale, spendendosi in forme di cittadinanza attiva nel proprio territorio.

Che si sia “saliti” sul palco per un’attività scientifica o musicale o legata alle arti figurative o a competizioni di Greco o Astronomia non ha fatto grande differenza: è stato dato il giusto merito alle competenze di studio come a quelle sociali e pro- sociali, in un’ottica della paideia come formazione globale che scuola, famiglia, società concorrono ad costruire coniugando apprendimenti formali, non formali e informali. Il tutto per divenire cittadini responsabili. Non è un caso che, dopo la presentazione e i saluti di Antonio Celeste, la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Carmen Taurino, abbia invitato a salire sul palco l’Avv. Perla Medico, Presidente del Consiglio d’Istituto, che ha elogiato le famiglie e i ragazzi per la loro partecipazione attiva e zelante alla vita della scuola. Ringraziamenti sono andati anche a tutti i docenti e a tutti i componenti del personale ATA, perché risultati così gratificanti di tante numerose eccellenze nei più svariati campi si possono conseguire solo grazie ad un costante lavoro di squadra. La serata, frutto di una attenta architettura organizzativa messa a punto dai collaboratori della DS e dalle Funzioni strumentali dei tre plessi del Polo Liceale, è stata non solo un momento istituzionale, ma anche una lieta situazione conviviale e di sereno intrattenimento. E’ seguito, all’aperto a bordo piscina, grazie anche ad una felice congiuntura metereologica, un momento di condivisione unico, tra tutti i plessi del polo liceale, con ricco buffet allietato da tanta musica e ballo. Infine, taglio della torta a suggellare il tutto da parte del Dirigente Scolastico, docenti studenti e ATA: attimi speciali per ricordi indelebili, per foto di gruppo o per l’ultimo selfie con i propri compagni di classe, per imprimere nella memoria e negli occhi l’atmosfera di una bellissima serata. Poi, dritti alla meta, soprattutto per le classi terminali: ultimo sprint l’Esame di Stato, per ritornare, ci auguriamo, ospiti affettuosi, ai prossimi eventi aperti al pubblico del futuro a.s. 2024/2025!