Galattica presenta “Follow me ! Il volontariato al tempo dei social”,

a Brindisi un talk con Don Cosimo Schena

L’evento in programma martedì 18 giugno nell’ex convento delle Scuole Pie

Galattica – Rete Giovani Puglia è la nuova iniziativa della Regione Puglia, a cura della Sezione Politiche Giovanili e di ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione), diretta a fornire ai giovani pugliesi servizi per l’informazione, l’accompagnamento e il supporto all’attivazione ed a promuovere azioni di animazione territoriale tra pari, all’interno di spazi pubblici già destinati ad accogliere iniziative a favore del mondo giovanile. L’obiettivo è accompagnare i giovani verso opportunità ed esperienze in ambito sociale, professionale e di partecipazione civica, favorendone l’autonomia, il protagonismo e l’inserimento attivo nelle comunità locali.

All’interno del Nodo Galattica di Brindisi il CSV Brindisi Lecce “Volontariato nel Salento” presenta martedì 18 Giugno pv (inizio alle ore 18,30) a Brindisi presso la Casa di Quartiere dell’Accademia degli Erranti, in Via Giovanni Tarantini, 35 nell’ex Convento delle Scuole Pie “Follow me ! Il volontariato al tempo dei social”. Si tratta di un talk show sul tema Giovani e Volontariato, basato sull’importanza delle parole nella crescita della persona. A tu per tu con Don Cosimo Schena, il prete più social d’Italia, autore del libro “Dio è il mio Coach”, intervistato da Tiziano Mele, giornalista e mental coach da circa vent’anni nell’Area Comunicazione CSV Brindisi Lecce “Volontariato nel Salento”. In apertura i saluti di Rino Speciato (CSV Brindisi Lecce “Volontariato nel Salento”) ed Anastasia Luceri (Galattica – nodo di Brindisi).

L’evento, gratuito ed aperto prevalentemente ai ragazzi, nasce dal desiderio di coinvolgere in attività sociali e di volontariato gli adolescenti ed i giovani brindisini, con la consapevolezza che donare qualche ora del proprio tempo agli altri rappresenta un’opportunità straordinaria per tutta la vita. I giovani potranno intervenire durante il talk con domande, riflessioni, spunti utili o semplicemente raccontando un’esperienza.

Don Cosimo Schena. Nato a Brindisi nel 1979, è sacerdote della diocesi di Brindisi Ostuni. Laureato in Filosofia e in Psicologia clinica e dinamica, ha conseguito un dottorato di ricerca in Filosofia presso la Pontificia Università Lateranense, dove ha approfondito il tema del totalitarismo e del misticismo in Simone Weil, ed è attualmente specializzando in Psicoterapia breve strategica, un approccio innovativo ed efficace per il trattamento delle diverse forme di psicopatologia. Ha pubblicato diversi libri di poesie e saggi di filosofia. È il prete più seguito sui social network in Italia, dove condivide con i suoi follower riflessioni, rubriche, inviti all’amore, alla pace e alla cura verso tutto il creato. Definito «il poeta dell’amore di Dio», è opinionista in molte trasmissioni televisive e radiofoniche.

E’ possibile partecipare all’evento prenotando il posto ai seguenti contatti:

– 0831.515800

– 346.8647863 (WhatsApp)