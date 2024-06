Galiano (Flaei/Cisl): Riconsiderare le tempistiche del phase out del carbone

Alla luce delle attuali condizioni geopolitiche e delle recenti crisi energetiche, è

imperativo che il governo riconsideri le tempistiche del phase-out del carbone. La

flessibilità in questo ambito è cruciale per evitare ripercussioni negative

sull’economia e per garantire la sicurezza energetica del paese. In Europa, ogni

paese sta adottando misure strategiche per tutelarsi contro le incertezze

energetiche, posticipando o modificando i loro piani di abbandono del carbone per

mantenere una rete energetica stabile e sicura. L’Italia deve fare lo stesso,

considerando un’estensione delle scadenze per l’abbandono del carbone per

consentire una transizione più graduale e sostenibile. Questo approccio pragmatico,

già supportato da molte istituzioni economiche e sociali, e più volte sollecitato dal

segretario generale della CISL Taranto-Brindisi, Gianfranco Solazzo, è

fondamentale per evitare una crisi energetica e proteggere il nostro tessuto

industriale. Abbandonare ideologie e ritrovare buonsenso, porterà a cancellare

scadenze ridicole e pericolose ed a lavorare con sicurezza verso una transizione

credibile e praticabile.

Il Paese che più dipende dall’estero, il nostro, fissa date ravvicinate più di ogni altro

(è il caso dei tempi di abbandono del carbone), aumenta per questo i costi di

produzione e crea problemi di sicurezza per rincorrere date vissute come dogmi,

mentre il modo dell’energia pullula di nuove idee e sviluppi tecnologici e vive

modifiche di quadro politico in cui l’incertezza e l’insicurezza dominano la scena.

La Richiesta di Terna: Nuove Aste per il Capacity Market

Terna ha recentemente evidenziato la necessità di nuove aste per 65 gigawatt di

capacità, un passo essenziale per assicurare la sicurezza energetica del paese.

Questo sviluppo apre significative opportunità per Brindisi, in particolare con il

potenziale rilancio della Centrale ENEL, che può diventare un polo di energia

rinnovabile e innovazione tecnologica.

Il progetto di un nuovo impianto a ciclo combinato, già autorizzato in passato,

deve essere ripreso. Questo impianto garantirà la sicurezza della disponibilità

energetica, rispondendo alle richieste di picco senza interferire con il processo di

smantellamento e bonifica dei vecchi impianti a carbone.

Una Visione Realistica per la Transizione Energetica

Negli ultimi mesi, il dibattito sulla transizione energetica e sul futuro industriale di

Brindisi ha raggiunto un punto cruciale. Le sfide attuali richiedono un approccio

pragmatico e realistico per garantire non solo la sostenibilità energetica, ma anche

la stabilità economica e occupazionale della nostra regione.

Un Piano Integrato per il Futuro Energetico di Brindisi

È fondamentale avviare un dialogo strutturato con le parti sociali per confermare

gli investimenti nei settori dell’idrogeno verde, dell’accumulo di energia e della

produzione di energia rinnovabile. La creazione di una “Cabina di Regia” sarà

essenziale per coordinare questi sforzi e garantire una transizione energetica

efficace e inclusiva.

IN CONCLUSIONE

Invitiamo il governo e le autorità locali a considerare seriamente queste

proposte, adottando un Piano Integrato di Interventi che possa soddisfare

le esigenze energetiche e occupazionali di Brindisi. Solo attraverso un

impegno condiviso e una visione strategica sarà possibile garantire un

futuro prospero e sostenibile per la nostra comunità.

LA SEGRETERIA TERRITORIALE

Ugo Galiano

LA RAPPRESENTANZA

SINDACALE UNITARIA RSU/RLS

Fabio Lomartire