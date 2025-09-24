Gambizzato 29enne. E’ avvenuto ieri sera nel rione Bozzano. Indaga la Polizia

Ennesimo fatto di sangue nel Brindisino. Questa volta si è verificato nel capoluogo, nella tarda serata di ieri. Un 29enne del posto, identificato con le iniziali M. C., è stato raggiunto da un colpo di pistola alla gamba sinistra. Dopo di che gli autori del fatto si sono dileguati per le strade del quartiere. Il fatto è avvenuto tra via Svezia e via Irlanda, nel rione Bozzano, nella tarda serata di ieri.

La vittima dell’attentato è stato soccorso dal personale del 118 e condotto nel pronto soccorso dell’ospedale Perrino dove è stato medicato e poi dimesso con una prognosi di 35 giorni. Sull’accaduto sta indagando la polizia di Stato che ha già acquisito i filmati delle telecamere presenti nella zona. Il fatto, peraltro, è avvenuto proprio nei pressi di una palestra gestita dalle Fiamme Gialle, il gruppo sportivo della Polizia. L’obiettivo è di individuare gli autori della gambizzazione ed anche il movente dell’agguato. Un elemento fondamentale per comprendere cosa sta accadendo negli ambienti criminali della città e quindi i collegamenti della vittima con vicende ancora poco chiare per gli investigatori.

Purtroppo la situazione dell’ordine pubblico in provincia di Brindisi sta facendo registrare una recrudescenza di fatti criminali, che vanno dagli attentati alle persone, agli incendi d’auto ed alle rapine.

Un motivo in più per tenere desta l’attenzione, anche attraverso l’impiego di più uomini e mezzi delle forze dell’ordine.