Gara 3 playoff Valtur Brindisi-Tezenis Verona. Bolletta Expert match sponsor

PALLA A DUE MARTEDÌ 12 MAGGIO ORE 20:30. BIGLIETTI DISPONIBILI A PARTIRE DA €14 AL NEW BASKET STORE, ONLINE SU VIVATICKET, NEI P.V. ABILITATI E AL BOTTEGHINO DEL PALASPORT 90 MIN. PRIMA DELLA PALLA A DUE.

Bolletta Expert sarà il match sponsor della gara tre playoff tra Valtur Brindisi e Tezenis Verona, in programma martedì 12 maggio al PalaPentassuglia alle ore 20:30.

Silver Sponsor della società biancoazzurra, il partner ‘Bolletta Expert’ farà trovare sui posti a sedere un volantino con una speciale offerta promozionale dedicata ai tifosi biancazzurri e omaggerà all’ingresso dei cancelli tutti i presenti al PalaPentassuglia con una bandierina da sventolare in occasione della coreografia e per tutta la durata della partita.

A tutti i possessori di un biglietto per gara tre playoff saranno consegnati la t-shirt Valtur Brindisi e la bandierina Bolletta Expert, creando un’atmosfera da brividi per un match da vincere a tutti i costi.

Bolletta Expert con la sua sede centrale a Milano, ma che opera sull’intero territorio nazionale ed in particolare a Brindisi nel corner attivo all’interno del Centro Commerciale “Le Colonne”, offre tutto quello che cerchi in un unico posto: gas, luce, telefonia, fotovoltaico ma, sempre in supporto alla clientela, anche internet e tv, cessioni e prestiti, servizi assicurativi, vendita strumenti tecnologici. La comodità di avere un solo interlocutore per tutte le tue esigenze energetiche, con il vantaggio di soluzioni sempre convenienti.

Le parole di coach Piero Bucchi alla vigilia del match: “Dobbiamo cercare di essere più lucidi e intensi, sarà dura per le qualità mostrate da Verona ma saremo a casa nostra e la squadra ha dimostrato di essere viva e di lottare sia in gara uno che in gara due. Ora testa a domani sera e poi a gara quattro che sono certo giocheremo sempre davanti al nostro pubblico”.

Palla a due martedì 12 maggio alle ore 20:30 al PalaPentassuglia.

Biglietti in vendita a partire da €14 al New Basket Store, online sul portale Vivaticket e nei punti vendita abilitati sul territorio. Il botteghino del palasport sarà aperto domenica dalle ore 19:00 per la vendita dei tagliandi disponibili.

La partita sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma LNP Pass. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV, consentendo la visione anche sui dispositivi Chromecast e Fire TV Stick. Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio. La partita sarà trasmessa in differita martedì sera alle ore 23:00 su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) del Gruppo Editoriale Distante, media partner biancoazzurro.