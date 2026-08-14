Gara decennale dei rifiuti: Futuro Nazionale, incomprensibile l’attacco alla richiesta di coinvolgere AGER Puglia

Brindisi – Destano stupore e preoccupazione le dichiarazioni del gruppo consiliare del partito che esprime l’assessore comunale all’Ambiente in merito alla nostra richiesta di coinvolgere AGER Puglia nella predisposizione della gara decennale per il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti.

Futuro Nazionale ha avanzato una proposta semplice, ragionevole e pienamente coerente con le funzioni attribuite dalla legge ad AGER, l’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti. Tra i suoi compiti rientrano, infatti, il supporto agli enti locali nelle procedure di affidamento, l’attività di centrale di committenza e la predisposizione di strumenti e schemi per garantire procedure efficienti e trasparenti.

Ricordiamo all’assessore competente ed al suo gruppo di riferimento che grazie al via libera dato da AGER si è potuto procedere alla gara decennale. Un motivo in più, a nostro avviso, che il coinvolgimento dell’agenzia sia opportuno.

Per questo motivo non comprendiamo la reazione scomposta e l’aggressività con cui è stata accolta una proposta che ha come unico obiettivo quello di rafforzare la trasparenza e la qualità amministrativa di una gara destinata a incidere per i prossimi dieci anni sulle tasche dei cittadini brindisini.

Nessuno intende interferire con le prerogative dell’Amministrazione comunale né tantomeno mettere in discussione il ruolo degli uffici competenti. Al contrario, chiediamo semplicemente che si utilizzino tutti gli strumenti e le competenze istituzionali disponibili per garantire una procedura inattaccabile sotto il profilo tecnico e amministrativo.

Una gara di tale rilevanza economica e strategica merita il massimo livello di trasparenza e condivisione. Chi amministra dovrebbe considerare ogni contributo finalizzato a rafforzare la correttezza delle procedure come un valore aggiunto, non come un motivo di polemica politica.

Futuro Nazionale continuerà a svolgere con senso di responsabilità il proprio ruolo di opposizione, avanzando proposte nell’interesse esclusivo della città e vigilando affinché ogni euro pagato dai cittadini per un servizio già particolarmente oneroso sia gestito con il massimo rigore, trasparenza ed efficienza.

Gruppo Consiliare Futuro Nazionale Comune di Brindisi