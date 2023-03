GARA RIFIUTI – APERTE LE BUSTE E SPUNTA IL PRIMO RICORSO!

Come era facilmente immaginabile, è bastato dare avvio alle procedure di valutazione delle offerte pervenute a Palazzo di Città per la gara biennale riferita alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti solidi urbani della città di Brindisi ed ecco che è spuntato il primo ricorso presentato da una delle aziende partecipanti.

Notizie ufficiali non ne arrivano da Palazzo di Città, ma si è appreso che la commissione esaminatrice delle offerte ha deciso di proseguire il suo lavoro e probabilmente lo farà fino a quando sul ricorso si pronuncerà il Tribunale Amministratuivo Regionale della Puglia. Del resto, questa ormai in Italia è storia già scritta. Figuriamoci, poi, per una gara del valore di circa 30 milioni di euro ed in un settore delicato come quello dei rifiuti.

Le aziende che hanno presentato le proprie offerte sono Ecotecnica, Monteco, Ecoword Lecce, l’associazione temporanea di impresa tra Sogeco, Tecnowaste e Ciclat, l’associazione temporanea di impresa tra Gialplast ed Imprengico, Tecnoservice e Teorema.

Difficile fare previsioni sui tempi necessari per la scelta del nuovo gestore e quindi è immaginabile una proroga all’attuale gestore (Ecotecnica) soprattutto se interverranno i giudici amministrativi.