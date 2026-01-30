“Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”, le candidature entro il 28 febbraio 2026.

Secondo quanto stabilito nell’Avviso pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Brindisi, scade il 28 febbraio 2026 il termine di presentazione delle candidature per la nomina del “Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”.

Nell’Avviso, a firma del presidente del Consiglio comunale, Gabriele Antonino, si pone in evidenza, innanzi tutto, che “tale figura ha il compito di promuovere il pieno rispetto dei diritti dei minori e di prevenire ogni forma di discriminazione o abuso, stimolando l’Amministrazione comunale a adottare iniziative e raccomandazioni volte a tutelare i cittadini più giovani”. Tale organo unipersonale, “che svolge la propria attività in piena autonomia e indipendenza da qualsiasi istituzione, pubblica o privata” e senza forme di controllo gerarchico o funzionale, ha durata triennale ed ha carattere “onorario”, cioè svolto a titolo gratuito e può essere rinnovato per una sola volta.

Per presentare la candidatura va utilizzato l’apposito modello di domanda debitamente compilato e ad esso va allegata la documentazione richiesta. Il tutto va trasmesso tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it

Come riferito innanzi, il termine di presentazione delle candidature scade sabato 28 febbraio 2026.