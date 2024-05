Garante dei minori – soddisfazione di Forza Italia

Siamo particolarmente contenti di aver ottenuto l’approvazione all’ unanimità dell ordine del Giorno presentato oggi in Consiglio Comunale dalla consigliera Martucci, relativo alla proposta di Istituzione della figura del Garante dei Minori, dell’infanzia e dell’adolescenza della Città di Brindisi.

Investire nei giovani è la migliore opportunità per il futuro della nostra Città, siamo fermamente convinti che questa figura costituisca un avvenimento cruciale per garantire il benessere e la crescita dei nostri giovani cittadini.

Forza Italia da sempre è al fianco dei minori e dei giovani, così come ha sempre sostenuto il nostro presidente Berlusconi, che vedeva nei valori fondanti della Difesa della Libertà e della Tutela dei Diritti Umani, valori fondamentali di una società in cui i giovani debbano godere tutti dello stesso punto di partenza all’interno di una Comunità.

Sarà premura ora del gruppo consiliare quello di collaborare con l’ amministrazione alla produzione degli atti relativi all’istituzione e all’ inserimento di questa figura all interno dello Statuto Comunale. Saremo così, una volta nominato, tra quei pochi Comuni che potranno godere dei benefici che porterà tale figura Istituzionale. Il futuro di Brindisi passa anche dal benessere dei suoi cittadini più piccoli.

Gruppo Consiliare Forza Italia Brindisi