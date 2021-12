GARANTE DELLE PERSONE CON DISABILITA’ A MESAGNE – AVVISO SUL SITO ISTITUZIONALE

Garante delle persone con disabilità a Mesagne, l’avviso è sul sito istituzionale

Dopo l’approvazione da parte del Consiglio Comunale del regolamento che lo scorso maggio ne ha istituito la figura, sul sito istituzionale del città di Mesagne è disponibile l’avviso pubblico per l’individuazione del Garante delle persone con disabilità.

La domanda per partecipare alla candidatura, corredata di curriculum vitae e redatta in conformità al modello Allegato B del bando, dovrà pervenire entro sabato 15 gennaio 2022 a mezzo posta certificata all’indirizzo: politichesociali@pec.comune.mesagne.br.it indicando il seguente oggetto: “candidatura garante dei diritti delle persone con disabilità comune di Mesagne”. “La nostra città compie un altro passo avanti per la tutela dei diritti delle persone con disabilità”, dichiara il sindaco di Mesagne Antonio Matarrelli, che si sofferma sulle funzioni attribuite all’istituto: “Il Garante potrà intervenire di propria iniziativa o a seguito di segnalazioni provenienti direttamente dalla persona disabile coinvolta ovvero da un suo familiare, da un’associazione alla quale risulta iscritta o da qualsiasi altro soggetto interessato a denunciare situazioni da cui possano derivare danni materiali o morali”.

Le candidature pervenute nel termine indicato saranno valutate da una commissione mista, tecnico-istituzionale, che sottoporrà all’attenzione del Consiglio comunale tre profili fra i quali sarà eletto il primo garante delle persone con disabilità della città di Mesagne.

“La figura del Garante potrà farsi promotore di iniziative tese ad istituire tavoli tecnici con altri garanti di altre città pugliesi, oltre che con l’ufficio del garante regionale, al fine di costruire una rete virtuosa che possa meglio interagire con gli organi istituzionali regionali e nazionali per ciò che riguarda le problematiche legate alla disabilità”, spiega Antonio Calabrese, consulente comunale alle Politiche delle Disabilità.