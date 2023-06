“GARANZIA GIOVANI” INCONTRA LA PUGLIA

Presso l’ex Convento di Santa Chiara, Brindisi, Spazio Musica Yeahjasi, si è tenuta la prima tappa del roadshow di presentazione di “Garanzia Giovani”.

Il programma Garanzia Giovani è un’iniziativa europea nata per affrontare le difficoltà di inserimento lavorativo e la disoccupazione giovanile. I finanziamenti sono rivolti ai paesi con un tasso di disoccupazione giovanile superiore al 25%. Il programma si rivolge ai giovani NEET pugliesi, not in Education, Employment or Training, tra i 15 e i 34 anni e prevede un’offerta di lavoro qualitativamente valida, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio in aziende che prevedono un’indennità di partecipazione mensile. Il progetto incoraggia la mobilità in Italia e in altri paesi Ue con un voucher a copertura dei costi di viaggio e alloggio per 6 mesi. Ai candidati che aderiscono alla Garanzia Giovani possono essere proposti dei tirocini della durata di sei mesi, 12 mesi nel caso di disabili o svantaggiati e sono retribuiti con un importo che viene stabilito dalla Regione. L’obiettivo è quello di progettare e attivare le misure di inserimento lavorativo, sostenendo il giovane nelle fasi di avvio e ingresso alle esperienze di lavoro. Sono intervenuti: Sebastiano Leo, Assessore Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola,Università, Formazione Professionale; Monica Calzetta, Dirigente Sezione Formazione della Regione Puglia. Ospite della serata, Giuseppe Ninno “Mandrake”, comico e influencer. Tanti i giovani presenti che hanno seguito con molto interesse e motivazione. Anna Consales