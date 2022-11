GARANZIA GIOVANI – LEO: AL VIA ANCHE LA MISURA 1C DI ORIENTAMENTO SPECIALISTICO

“Continua il percorso verso la piena attuazione del nuovo Garanzia Giovani: a partire da ieri è disponibile sulla piattaforma Sistema Puglia la procedura relativa alla Misura 1C – Orientamento Specialistico di II livello, che ha come obiettivo quello di esplorare nel dettaglio l’esperienza di vita del candidato nonché la sua storia formativa e lavorativa, al fine di sollecitarne maturazione, propositività e autonomia nella definizione di un progetto personale e di ricerca consapevole del lavoro”, fa sapere Sebastiano Leo, assessore regionale al Diritto allo Studio, alla Formazione e al Lavoro.

“Stiamo dando piena attuazione a tutte le misure previste dalla nuova fase del programma. Negli ultimi mesi – spiega l’assessore – sono ripartite le azioni di accoglienza, presa in carico ed orientamento dei giovani pugliesi iscritti a Garanzia Giovani. Successivamente, con la firma degli atti unilaterali d’obbligo da parte degli enti di formazione accreditati, abbiamo dato il via alle misure di politica attiva come i tirocini e i corsi di formazione. Oggi – ha concluso l’assessore – aggiungiamo un ulteriore tassello alla piena attuazione del programma: l’orientamento specialistico di II livello (misura 1C) vuole aiutare i giovani ad entrare nel mondo del lavoro, valorizzandone le attitudini e il background formativo e professionale di ciascuno di loro”.