Venerdì 27 novembre 2026 – ore 10.30
Confindustria Brindisi
Corso Garibaldi, 53 – Brindisi
L’iniziativa rappresenta un’importante opportunità per le imprese interessate ad approfondire le modalità di accesso al mercato degli appalti pubblici, attraverso strumenti e servizi utili a individuare nuove opportunità di business e a gestire efficacemente le procedure di gara.
Nel corso dell’incontro, gli esperti di Studio Amica illustreranno:
- Il processo di scouting: come individuare e monitorare le gare pubbliche in linea con la propria attività.
- La piattaforma Procure+: uno strumento innovativo per la ricerca e il monitoraggio dei bandi di interesse.
- La partecipazione alle gare: dalla verifica dei requisiti alla predisposizione dell’offerta, fino alla gestione degli adempimenti burocratici.
Saranno inoltre previsti approfondimenti su due tematiche di particolare interesse per le aziende:
- Cauzioni assicurative per gli appalti pubblici: principali garanzie richieste e vantaggi per la liquidità aziendale.
- Welfare aziendale e buoni pasto: soluzioni per il benessere dei dipendenti e opportunità per le imprese.
L’incontro offrirà anche un’occasione di confronto diretto con i professionisti di Studio Amica per approfondire esigenze specifiche e valutare possibili opportunità di collaborazione.