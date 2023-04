GASPARRI (FI): CONTENTO PER SCELTA CANDIDATO SINDACO DI BRINDISI

“Sono contento dell’esito unitario del confronto per la designazione del candidato a sindaco del centrodestra a Brindisi. Auguro a Marchionna di poter guidare alla vittoria una coalizione unita ed estesa oltre i confini del centrodestra, per restituire a Brindisi una amministrazione salda e forte, che possa progettare ed attuare un grande futuro per questa importante città. Voglio ringraziare i colleghi e amici Donzelli e Locatelli che, in rappresentanza di Fratelli d’Italia e della Lega, condividono con me un confronto quotidiano per garantire la massima unità del centrodestra su tutti i territori, coadiuvando le realtà locali nella individuazione dei candidati. Il nostro continuo impegno ha favorito questa soluzione. Ovviamente, come in tutte le città, erano numerose le presenze che avrebbero potuto meritare una candidatura a sindaco, cosa del resto normale in un’ampia coalizione, e sono certo che tutti gli apporti saranno valorizzati per il futuro di Brindisi, nei diversi ruoli che potremo ottenere, a condizione che gli elettori ci assegnino, con il loro voto, la vittoria nelle elezioni di maggio. Sarò lieto di incontrare, nei prossimi giorni, a Brindisi non soltanto i candidati, i dirigenti e i militanti di Forza Italia, ma gli amici dell’intera coalizione di centrodestra. In Puglia bisogna avviare un’inversione di rotta, dopo anni difficili per il centrodestra e riteniamo che, con l’apporto di Forza Italia, della coalizione unita, di altre realtà civiche e politiche che convergeranno nel sostegno a Marchionna, tutto ciò sarà possibile. Brindisi deve rappresentare un punto di svolta per ridare alla Puglia, nelle città e nella Regione una buona amministrazione di centrodestra. Grazie a tutti e buon lavoro”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri responsabile nazionale Enti Locali