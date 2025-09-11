Facebook Instagram
Gatti delle colonie feline, al via il programma di sterilizzazione straordinaria

Al via il 15 settembre il programma di sterilizzazione straordinaria riservato ai gatti di colonia regolarmente registrati, in attuazione degli interventi della Regione Puglia sulla prevenzione e il controllo del randagismo felino. L’iniziativa è promossa dal Servizio veterinario sanità animale area funzionale A (che fa parte del Dipartimento di prevenzione della Asl) e si concluderà il 31 dicembre.

“Nel 2023 e 2024 – spiega il medico veterinario Donato Sole, responsabile del progetto – sono state oltre 1.600 le sterilizzazioni effettuate e più di 200 le colonie censite. Dal novembre 2016 a tutto il 2024 sono stati sterilizzati 5.478 gatti e censite 863 colonie. L’attività – prosegue – è organizzata in quattro sedute operatorie settimanali in tre ambulatori Asl dislocati sul territorio provinciale a Brindisi, Cisternino e Francavilla Fontana. Oltre alla sterilizzazione è prevista anche l’applicazione di microchip con inserimento nella Banca Dati dell’anagrafe informatizzata”.

Il gestore della colonia felina registrata potrà prenotare la sterilizzazione e poi garantirà il trasporto nell’ambulatorio, il ritiro dopo l’intervento e la reimmissione nell’habitat di origine.

