Gatti (Pli): Marchionna valuti se ci sono le condizioni per andare avanti

Brindisi si trova in un momento di grande incertezza politica e amministrativa, in cui l’assenza di posizioni chiare rischia di compromettere il futuro della città. È giunto il momento che alcuni consiglieri comunali e il Partito Fratelli d’Italia dichiarino apertamente se intendono sostenere la maggioranza o se si pongono all’opposizione della giunta guidata dal Sindaco Pino Marchionna.

I cittadini di Brindisi hanno il diritto di sapere se questa amministrazione può contare su una maggioranza solida o se invece si trova ostaggio di equilibri instabili e di giochi di potere interni ai partiti. La politica non può ridursi a un continuo tira e molla sulle poltrone, mentre la città soffre di problemi concreti che richiedono soluzioni immediate.

Le polemiche e i personalismi devono lasciare spazio alla responsabilità e alla trasparenza. Se ci sono consiglieri comunali che intendono sostenere la giunta solo a parole, ma nei fatti ne ostacolano l’azione, è necessario che si assumano la responsabilità politica delle proprie scelte davanti ai cittadini. Allo stesso modo, Fratelli d’Italia deve chiarire se intende realmente far parte della maggioranza o se preferisce un ruolo di opposizione: la politica dell’ambiguità non può più essere tollerata.

Il Sindaco Marchionna dovrà trarre le dovute considerazioni in sede di Consiglio Comunale, valutando se vi siano ancora le condizioni per andare avanti. La città di Brindisi non può più restare paralizzata: servono decisioni nette, coraggiose e, soprattutto, nell’interesse esclusivo dei cittadini.

Teodoro Gatti – Segretario Cittadino del Partito Liberale di Brindisi