Una squadra del Comando di Brindisi dei vigili del fuoco è intervenuta a San Pietro Vernotico, in via Pisacane, angolo via Gabriele Pepe, per recuperare un gatto all’interno di un foro di una facciata, all’altezza di 12-15 metri circa. Con l’ausilio di un’autoscala si è provveduto a raggiungere il gatto e a metterlo in sicurezza. Lo stesso è stato riconsegnato alla proprietaria.