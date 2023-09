GAW AGENCY CON BRINDISI EXPERIENCE: EMOZIONI A PORTATA DI CLICK

Dalle esperienze gastronomiche alle attività ludiche. Dagli aperitivi in barca alle passeggiate lungo i percorsi storici che segnano la fine dell’antica Via Appia. Un viaggio lungo dalla preistoria fino ai giorni nostri tra arte, storia, cultura e tradizioni grazie alla tecnologia in grado di suscitare continue emozioni.

Tutto questo – e molto altro – è Brindisi Experience (https://www.brindisiexperience.com), tour operator di incoming pugliese che ha l’obiettivo di rendere indimenticabili le vacanze e la permanenza dei turisti in questa meravigliosa regione, tutto l’anno. L’idea di base dei fratelli Cosimo e Manuela Buzzerra è di rendere Brindisi il punto di partenza di un’esperienza di viaggio unica, alla quale aggiungere altre mete caratteristiche pugliesi, con altrettante attività di intrattenimento. Il tutto in un’ottica di rete tra le aziende del territorio animate dalla stessa passione per la propria terra. Trait d’union tra turisti, tour operator ed operatori è la Gaw Agency di Brindisi con i loro servizi di marketing.

Brindisi Experience e Gaw, infatti, operano nel mondo del turismo locale avvalendosi di tecniche nuove e innovative che fanno leva sul web, facendo conoscere la città non solo tramite i social media ma anche grazie a sistemi informatici di prenotazione al passo coi tempi e accogliendo quelle che sono le necessità, non solo della clientela di tutto il mondo, ma anche degli operatori del settore, come albergatori, guide turistiche, proprietari di B&B, ristoratori e fornitori.

“I clienti che si avvalgono di questi servizi sono soprattutto stranieri, nord europei e provenienti da oltre Oceano, come americani, new zelandesi e australiani – spiegano Cosimo e Manuela Buzzerra -. A pochi mesi dall’avvio del portale i risultati sono più che soddisfacenti perché offriamo diverse occasioni di relax, pacchetti costruiti mettendo sempre al centro Brindisi come base da cui partire per visitare ad esempio Alberobello, Locorotondo, Ostuni e tutte quelle mete di interesse turistico pugliese. Ma i tour comprendono, anche, visite guidate in città, cene e pranzi presso abitazioni di alcuni brindisini che, non solo fanno gustare i piatti tipici della zona, ma insegnano ai turisti anche come prepararli, rendendo l’esperienza unica. Sempre per Brindisi abbiamo previsto, infine, gite in barca a vela o voli panoramici in sharing che permettono di trascorrere un’ora, in totale sicurezza, su uno degli aerei Cessna.”

Che il turismo rappresenti, quindi, un asse strategico dell’economia e dell’occupazione di Brindisi e del suo territorio ormai è un dato di fatto. Un’industria cruciale, enorme dove c’è necessità, però, di visione, programmazione e competenze. “La città di Brindisi ha tutte le carte in regola per traghettare il suo futuro, sociale ed economico, verso un turismo che possa essere accessibile a tutti ma, contemporaneamente, responsabile verso le persone e l’ambiente per preservare, appunto, l’identità locale – affermano Stefano Casoar e Stefano Baldassarre, CEO e founder della Gaw -. Brindisi Experience rappresenta, anche, questa scommessa: un turismo tecnologico ma di prossimità, di vicinanza nelle relazioni, in un percorso di ascolto che coinvolge operatori, imprenditori e cittadini. Che crea, quindi, concrete occasioni di sviluppo al territorio valorizzandone, al tempo stesso, le peculiari vocazioni.”