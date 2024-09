Gaw Assi Brindisi – arriva il play/guardia Victor Jahier

La GAW Assi Brindisi è lieta di annunciare l’inserimento nel roster della serie C interregionale del giovane play/guardia torinese Victor Jahier #11, classe 2006, proveniente dalla Valtur Brindisi.

L’ingaggio di Jahier ha un’importanza rilevante, in quanto definito nell’ottica della collaborazione avviata con la società NBB: Victor sarà anche protagonista con i colori biancoblù nel campionato U19 DNG, seguendo gli insegnamenti di coach Laghezza.

Victor inizia a giocare a basket nell’oratorio vicino casa: è cresciuto cestisticamente nelle giovanili del CUS Torino, raggiungendo importanti traguardi a livello personale grazie a coach Raho.

Victor è un giocatore versatile che ha maturato importanti esperienze nei campionati giovanili, ma non solo: nonostante la giovanissima età, lo scorso anno fa il suo esordio in serie A2 indossando la casacca del Basket Torino nella gara casalinga con Agrigento.

L’occasione di far parte di un roster competitivo come quello della GAW Assi Basket Brindisi in serie C potrà essere per lui un ottimo trampolino di lancio, proseguendo nello straordinario percorso di crescita.

Molto determinato e desideroso di far bene sin dal primo allenamento, con la passione per la palla a spicchi, Jahier ha condiviso sin da subito il nostro progetto con grande entusiasmo.

Un ringraziamento particolare alla Valtur Brindisi per la fattiva collaborazione e disponibilità mostrate per l’utilizzo dell’atleta in doppio tesseramento.

La società augura a Victor il più sincero in bocca al lupo per questa sua nuova avventura in biancorosso.