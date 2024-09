Gaw Assi Brindisi – Luca Laghezza il nuovo head coach

La GAW Assi Basket Brindisi è lieta di comunicare che Luca Laghezza sarà il nuovo Head Coach biancorosso e guiderà la squadra nel prossimo campionato di serie C interregionale.

L’ingaggio di Laghezza ha un’importanza rilevante, in quanto definito nell’ottica della collaborazione avviata con la società NBB Valtur: Luca sarà infatti protagonista anche con i colori biancoblù nel campionato U19 DNG, sempre nelle vesti di Capo Allenatore.

Laghezza inizia la sua esperienza nel mondo del basket come giocatore, indossando anche la casacca biancorossa dell’Assi Basket Brindisi.

Coach con esperienza pluriennale nel settore giovanile, muove i primi passi nel 1987 con la Nuova Pallacanestro Brindisi per poi passare all’Azzurra Brindisi dove inizia il suo percorso con i più piccolini del minibasket; nel 1995 assume la guida del settore giovanile, avendo conseguito nel frattempo la qualifica di allievo allenatore.

Laghezza ha al suo attivo diversi titoli Provinciali e molte partecipazioni alle finali regionali dei campionati giovanili: nel 2012 vince il campionato U15 maschile partecipando anche all’interzona a Livorno, mentre nella stagione 2023-2024 conquista il titolo U17 Eccellenza disputando poi le finali nazionali ad Agropoli.

Da ricordare anche un’altra partecipazione alle Finali Nazionali a Porto San Giorgio nel 2019 con la formazione under 14 della Happy Casa Brindisi dopo aver superato l’interzona a Messina contro la Viola Reggio Calabria ed il Cus Catania.

Nella stagione 2009-2010 fa il suo esordio in serie C conquistando la salvezza con la Virtus Brindisi e conquista anche il terzo posto regionale allenando la formazione under 14 femminile della Futura Brindisi.

Le parole del VPD Gianluca Scivales : “Laghezza è un uomo di grande spessore sportivo, ben noto al mondo della pallacanestro: con la sua tenacia ed il suo carisma, forte della sua maturata esperienza in panchina, guiderà il gruppo, che ha piena fiducia da parte della Società, in questa entusiasmante stagione, lavorando duramente per raggiungere gli obiettivi prefissati”.

Ecco le sue prime dichiarazioni: “Felice per questa nuova avventura in un campionato senior di tutto rispetto; ritengo che questa squadra abbia buone potenzialità e lavoreremo tanto in palestra per creare un gruppo coeso e competitivo.

Ringrazio la società per la stima e la fiducia riposta in me nel portare avanti questo importante e ambizioso progetto”.

Un ringraziamento particolare alla Valtur Brindisi per la fattiva collaborazione e disponibilità mostrate per l’utilizzo di coach Laghezza in doppio tesseramento.

La società augura a Luca il più sincero in bocca al lupo per questa sua nuova avventura in biancorosso.