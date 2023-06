GAW WEB AGENCY CONTRO LA DESERTIFICAZIONE IN ERITREA.  PIANTERA’ 2000 ALBERI NEI PROSSIMI 12 MESI

Il progetto di riforestazione per lo sviluppo rurale della regione del Debub è in collaborazione con VIS (Volontariato Internazionale per lo sviluppo) e Salesiani di Don Bosco

L’obiettivo è quello di migliorare le condizioni delle comunità nella regione del Debub, in Eritrea, contrastando l’avanzata delle aree desertiche, rafforzando la capacità di resistere agli effetti dei cambiamenti climatici e dare lavoro alle donne che vivono in condizioni di vulnerabilità o vittime di violenze e discriminazioni. Con queste premesse è nato il progetto che vede collaborare la GAW Web Agency di Brindisi insieme al VIS – Volontariato Internazionale per lo sviluppo – e i Salesiani di Don Bosco per i prossimi 12 mesi, durante i quali si cercherà di raggiungere l’obiettivo di piantare circa 2000 alberi (eucalipti, caffè, jacaranda e acacie) e di riforestare circa 1 ettaro di terreno nell’area di Dekemhare.

Come? Per ogni sito web acquistato, l’azienda verserà un contributo che servirà a supporto dell’iniziativa. Il progetto, inoltre, oltre alla cura urgente dell’ambiente locale soggetto a desertificazione, vuole anche restituire dignità alle donne permettendo loro di lavorare e di poter assicurare il soddisfacimento dei bisogni primari per sé e per i propri figli. Saranno coinvolte, infatti, 40 donne che, dopo aver firmato un contratto di lavoro con i salesiani, riceveranno una formazione di base per attività di cura dell’ambiente, giardinaggio e riforestazione, utensili e altri materiali utili per lavorare ed un compenso per la loro attività.

“Il nostro impegno – dichiara Stefano Casoar, fondatore e amministratore della GAW e Presidente Giovani Imprenditori Confindustria Brindisi – è in linea con il Great Green Wall, il Grande Muro Verde, l’iniziativa che servirà a fermare l’emissione di 250milioni di tonnellate di CO2 e darà lavoro a circa 350mila persone in tutto il Paese, e portare sicurezza in una delle regioni più povere della terra. È già stato fatto molto in questi anni grazie alla collaborazione del VIS e dei Salesiani di Don Bosco che desidero ringraziare, con iniziative per migliorare le condizioni igienico-sanitarie, la promozione dell’educazione e l’inclusività. Noi, nel nostro piccolo e con il nostro modesto progetto ma, soprattutto, con il sostegno dei nostri clienti, vorremmo rendere quel territorio un giardino accogliente, per garantire alle comunità locali il diritto a vivere in un ambiente sano e sostenibile”.

La GAW Web Agency – acronimo di goldenappleweb.com – è nata nel 2009 dall’idea di Stefano Casoar e Stefano Baldassarre. Oggi è una realtà produttiva con un nucleo di 6 dipendenti e altri 8 collaboratori Under35, tutti della provincia di Brindisi, con base nel capoluogo messapico e due sedi aperte negli ultimi anni in coworking tra Roma e Milano. L’azienda si occupa di marketing digitale con un team giovane e dinamico caratterizzato da passione, creatività e professionalità.