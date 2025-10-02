Gaza – Il PD aderisce allo sciopero di venerdì

La Federazione provinciale del Partito Democratico di Brindisi annuncia la propria adesione allo sciopero generale di venerdì 3 ottobre, indetto dalle organizzazioni sindacali a seguito del fermo della Global Sumud Flotilla da parte di Israele e del trattenimento degli attivisti a bordo.

“L’attacco contro una missione civile e pacifica – afferma il segretario provinciale del PD, Francesco Rogoli – rappresenta una ferita profonda ai principi del diritto internazionale e della convivenza tra i popoli. Non possiamo accettare che cittadini italiani disarmati vengano aggrediti e arrestati in acque internazionali da uno Stato straniero senza aver commesso alcun reato. È un sopruso intollerabile che segna un ulteriore passo verso la delegittimazione dei diritti collettivi. Questo è l’inizio di un pericoloso arretramento che non dobbiamo permettere”.

Il Partito Democratico di Brindisi sarà presente domani, accanto a cittadini, associazioni e sindacati, per testimoniare il proprio impegno a favore della pace, della giustizia e dei diritti umani.

“La Flotilla – prosegue Rogoli – ci ricorda che esiste un’altra umanità: forte, coraggiosa, capace di non arrendersi mai. È quella a cui vogliamo guardare, quella con cui scegliamo di stare fino in fondo. Perché la pace non si arresta, la solidarietà non può essere criminalizzata e la dignità delle persone non è negoziabile”.