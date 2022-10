GAZZANEO: CANDIDATO IL PROGETTO “BRINDISI GALATTICA”, PRESTO NUOVE INIZIATIVE PER I GIOVANI E LA COSTITUZIONE DI UN FORUM 

Negli scorsi giorni il Comune di Brindisi ha candidato la propria idea progettuale per “Galattica”, la nuova misura di politiche giovanili promossa dalla Regione Puglia.

Inoltrata la candidatura, siamo in attesa della risposta dalla Regione e della successiva fase di coprogettazione per poi partire con le attività e le iniziative programmate.



Il progetto vedrà la realizzazione di eventi di animazione e formazione, uniti ad attività di sportello e laboratoriali per avvicinare i giovani ai bandi e alle diverse opportunità presenti, fornendo assistenza ed accompagnamento per sviluppare idee e progetti.

Tutte le attività avranno base a Palazzo Guerrieri, punto di riferimento su queste tematiche, ma l’obiettivo è coinvolgere la rete di spazi attivi a partire dalle Case di Quartiere e dai luoghi animati dai diversi partner di progetto.



La candidatura infatti avviene a margine di un percorso di partecipazione e costituzione della rete di partenariato locale, che ha visto ben 23 realtà tra associazioni, gruppi giovanili, enti di formazione e del terzo settore rispondere alla manifestazione d’interesse pubblicata dal Comune. Un’ampia partecipazione che dimostra una forte presenza di giovani e realtà pronte a collaborare insieme per accrescere i servizi e le opportunità per i giovani della città.



La parola chiave di questo progetto è la rete, e proprio per questo uno degli obiettivi sarà quello di realizzare un Forum dei Giovani di Brindisi.

A partire dalle realtà giovanili coinvolte in Galattica verrà avviato un percorso di partecipazione volto a realizzare un “Forum dei giovani”, vero e proprio organo consultivo di partecipazione attiva dei giovani da istituire con l’approvazione del Consiglio Comunale come previsto dallo Statuto del Comune di Brindisi all’art. 65 “Organismi di partecipazione e consultazione”.



Galattica rappresenta un’occasione per potenziare le azioni messe in campo per i giovani della città e consolidare la rete di spazi e realtà attivate.

L’obiettivo è proseguire sul solco di una rinnovata fiducia ed attivismo e mettere a disposizione nuovi strumenti per favorire il protagonismo dei giovani alla vita della loro città.



Giulio Gazzaneo (Ora tocca a noi)

Consigliere Comunale delegato alle politiche giovanili