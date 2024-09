Gazzaneo: finanziato “Brindisi Futura”, un altro progetto della vecchia amministrazione. 200mila euro per le politiche giovanili

In queste settimane è giunta la notizia dell’ammissione a finanziamento del progetto “𝗕𝗥𝗜𝗡𝗗𝗜𝗦𝗜 𝗙𝗨𝗧𝗨𝗥𝗔”, candidato dalla passata amministrazione all’avviso pubblico promosso da 𝗔𝗡𝗖𝗜 “LINK! – Connettiamo i giovani al futuro”, misura riservata ai comuni ammessi ad un percorso di formazione dedicato allo sviluppo delle politiche giovanili.



In particolare il progetto mira al contrasto del fenomeno dei 𝗡𝗘𝗘𝗧 (giovani che non studiano e non lavorano) attraverso una fitta rete di partenariato locale. Sono coinvolti infatti: il Centro per l’impiego, 8 enti di formazione professionale, 6 case di quartiere e diverse associazioni locali, con l’obiettivo di rafforzare una rete di spazi e luoghi per l’espressione, la valorizzazione e la crescita dei giovani.



Il progetto prevede la creazione di opportunità di educazione, formazione, orientamento e accompagnamento al lavoro, sviluppo delle competenze e dei talenti.

Saranno realizzati eventi informativi e culturali, educativa di strada nei quartieri con attività sportive ed artistiche, sportelli di orientamento e di consulenza con la possibilità di usufruire di un voucher formativo per corsi professionali e sviluppo di impresa, inserimento lavorativo attraverso tirocini retribuiti nelle case di quartiere.



L’approvazione del progetto rappresenta il frutto di un lungo lavoro che ho avuto l’onore di intraprendere e seguire insieme agli uffici comunali competenti in qualità di delegato alle politiche giovanili.

Il Comune di Brindisi negli anni passati è diventato un punto di riferimento nazionale per le politiche attive per i giovani ed oggi continuano ad arrivare i risultati del nostro impegno.

La speranza è che l’amministrazione comunale faccia buon uso degli strumenti che ha avuto in eredità e ne tragga i migliori risultati possibili a favore dei giovani brindisini.



Giulio Gazzaneo – ex consigliere comunale delegato alle politiche giovanili