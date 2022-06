GD PUGLIA: 1° LUGLIO LA CLASSE OPERAIA ANDRÀ IN PARADISO?

Venerdì 1° luglio, alle 17:30, presso il Palazzo di Città di Brindisi, si terrà il primo incontro relativo al tema del lavoro organizzato dai Giovani Democratici Puglia, dal titolo “La classe operaia andrà in Paradiso?”. Presenzieranno varie autorità e personalità di rilevanza provinciale e regionale: Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia; Antonio Matarelli, Presidente della Provincia di Brindisi e Sindaco di Mesagne; Riccardo Rossi, Sindaco del Capoluogo di Provincia; Tiziana Brigante, Vicesindaca; Maurizio Bruno, Consigliere regionale del PD; Francesco Rogoli, Segretario provinciale del PD; Antonio Macchia, Segretario Generale CGIL Brindisi; Gabriele Lippolis, Presidente Confindustria Brindisi; Isabella Lettori, Assessora Città di Brindisi; Francesca Bellè, Segretaria provinciale dei Giovani Democratici. L’incontro, che sarà introdotto dal Segretario Regionale dei Giovani Democratici Matteo Birtolo, riprende parzialmente il nome dal lungometraggio di Elio Petri, “La classe operaia va in paradiso”, proprio per evidenziare l’assenza di miglioramento tra le condizioni lavorative che sussistevano mezzo secolo fa e quelle dei giorni nostri. Tra sfruttamento – con turni di lavoro sfiancanti e salari bassissimi -, disoccupazione giovanile e non, morti sul lavoro ed un numero sempre crescente di contratti a tempo determinato, il panorama lavorativo italiano si presenta desolante agli occhi dell’Unione Europea e dell’Italia stessa, in cui la discussione sull’introduzione del salario minimo è molto accesa e, nonostante l’approvazione dell’UE per la ratifica di una legge in materia, tra i 27 Paesi dell’Unione, l’Italia è uno dei pochi (6 in tutto) che non lo prevedono. La finalità principale di questo incontro è trattare delle problematiche che affliggono il mondo del lavoro italiano, analizzarle e trovare uno o più punti di incontro che possano condurre a delle soluzioni che possano risultare vantaggiose per tutti e tutte e possano essere adottate, per ora, a livello locale, seppur nella momentanea assenza di una legislazione a livello centrale. Auspichiamo che l’incontro di venerdì si riveli proficuo e vi invitiamo calorosamente a partecipare.

Giovani Democratici Puglia