GDF BRINDISI: CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE – INDIVIDUATO UN EVASORE TOTALE.

I Finanzieri della Compagnia di Fasano hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di una ditta individuale

operante nel commercio di prodotti per la casa e per la persona.

Al termine dell’attività ispettiva, le Fiamme Gialle hanno constatato che il titolare dell’attività ha operato, negli

anni dal 2018 al 2021, omettendo di dichiarare ricavi per circa 4,5 milioni di euro e I.V.A. dovuta per circa

360.000 euro.

Gli approfondimenti di carattere fiscale sono stati particolarmente laboriosi in quanto il soggetto verificato ha

anche occultato la documentazione fiscale.

Per tali condotte, l’imprenditore è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di omessa presentazione

della dichiarazione e di occultamento della documentazione contabile e segnalato all’Agenzia delle Entrate per i

conseguenti recuperi a tassazione.

Si evidenzia, tuttavia, che la responsabilità penale dei soggetti coinvolti sarà accertata solo all’esito di giudizio

con sentenza penale irrevocabile. Nei confronti degli stessi vige, infatti, la presunzione di innocenza che

l’articolo 27 della Costituzione garantisce ai cittadini fino a sentenza definitiva.

I risultati di servizio conseguiti testimoniano ancora una volta l’impegno congiunto della Guardia di Finanza e

della Procura della Repubblica brindisina nell’azione di contrasto all’evasione fiscale nelle sue molteplici forme,

con particolare riferimento a quelle che alterano il corretto funzionamento del mercato determinando forme di

concorrenza sleale.