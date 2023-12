GDF BRINDISI: CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE. SCOPERTO UN NEGOZIO DI ELETTRODOMESTICI CHE HA OMESSO DI DICHIARARE AL FISCO I REDDITI PERCEPITI

Nei giorni scorsi, nell’ambito del potenziamento dei servizi d’istituto a contrasto dell’evasione fiscale, i

Finanzieri della Compagnia di Fasano hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di una società che

gestisce un negozio di elettrodomestici.

All’esito dell’attività ispettiva è stato constatato che l’operatore economico, per gli anni 2020 e 2021, ha

presentato le dichiarazioni fiscali solo ai fini I.V.A. senza indicare i redditi percepiti mentre, per l’anno 2022, ha

omesso gli obblighi dichiarativi.

Pertanto, la Guardia di Finanza di Fasano ha ricostruito il giro d’affari del negozio e contestato circa 400 mila

euro di imposte dirette evase. Ammonta, invece, a quasi 40 mila euro l’I.V.A. evasa.

Le irregolarità sono state segnalate ai competenti Uffici Finanziari per i conseguenti recuperi a tassazione e

l’irrogazione delle relative sanzioni.

Contrastare l’evasione fiscale vuol dire contribuire alle prospettive di ripresa e di rilancio dell’economia del

Paese e favorire una più equa ripartizione del prelievo impositivo tra i cittadini (“pagare tutti per pagare di

meno”).