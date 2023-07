GDF BRINDISI: CONTROLLI A TUTELA DELLA SICUREZZA ECONOMICO – FINANZIARIA

DEL TERRITORIO

Le Fiamme Gialle della Compagnia di Francavilla Fontana, nell’ambito dell’attività di controllo economico del

territorio, hanno eseguito una serie di interventi finalizzati a garantire la sicurezza economico-finanziaria della

circoscrizione di competenza.

All’esito di tali controlli sono stati individuati 7 lavoratori “in nero” ed i relativi datori di lavoro.

Le violazioni riscontrate hanno interessato diverse attività commerciali, tra le quali supermercati, pub e agenzie

di consulenza, site nei Comuni di Francavilla Fontana e Latiano.

Nel corso delle predette attività, le Fiamme Gialle di Francavilla Fontana hanno inoltre effettuato controlli in

materia di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici (scontrini e ricevute fiscali) che hanno

portato alla constatazione di diverse violazioni.

In tale ambito di interventi è stata conclusa una verifica fiscale nel settore delle accise che ha permesso di

constatare l’omessa trasmissione telematica dei corrispettivi, per un imponibile pari a circa € 3.600.000,00 e

imposta sul valore aggiunto pari ad € 798.605,00.

Il lavoro nero e l’evasione fiscale costituiscono un grave ostacolo allo sviluppo economico perché distorcono la

concorrenza e l’allocazione delle risorse, minano il rapporto di fiducia tra cittadini e Stato e penalizzano l’equità,

sottraendo spazi di intervento a favore delle fasce sociali più deboli.