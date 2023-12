GDF BRINDISI: DONAZIONE DI GIOCATTOLI AI PICCOLI PAZIENTI DEL REPARTO DI PEDIATRIA DEL PERRINO

Lo scorso lunedì, i Finanzieri del Comando Provinciale e della Sezione Operativa Navale di Brindisi, in

occasione del prossimo Santo Natale, si sono recati presso il Reparto di Pediatria dell’Ospedale Perrino di

Brindisi per donare giocattoli ai piccoli pazienti ricoverati.

All’iniziativa hanno partecipato l’Arcivescovo della Diocesi di Brindisi-Ostuni Monsignor Giovanni INTINI, il

Direttore dell’ASL di Brindisi, Dott. Maurizio De Nuccio, accompagnati dal Direttore di Pediatria Dott. Biagio

De Mitri e da una rappresentanza di Finanzieri in servizio al seguito del Comandante Provinciale, Colonnello

Piergiorgio VANNI.

L’intera visita si è svolta in un clima di calorosa e profonda partecipazione da parte di tutte le Autorità presenti.

Il Primario di Pediatria ha voluto ringraziare le Fiamme Gialle brindisine per la splendida iniziativa che ha

regalato un sorriso e un momento di serenità ai piccoli pazienti e alle rispettive famiglie.

L’evento, inserito nell’ambito delle progettualità sviluppate in materia di assistenza e prote-zione sociale, ha

avuto l’obiettivo di rafforzare e consolidare lo spirito di Corpo, nonché di accrescere la vicinanza e

l’apprezzamento verso il personale medico, infermieristico e so-ciosanitario che opera incessantemente per il

bene della collettività.