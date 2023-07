GDF BRINDISI: IL TENENTE ABBATIELLO E’ IL NUOVO COMANDANTE DEL NUCLEO OPERATIVO

Il Tenente Abbatiello Diego è il nuovo Comandante del 1^ Nucleo Operativo del Gruppo di Brindisi. Il giovane

Ufficiale che subentra al Sottotenente Boccaccio Paolo, ha 33 anni ed è originario di Caserta.

Si è arruolato nel Corpo nel 2013. Al termine del previsto quinquennio di addestramento militare e di studi

presso l’Accademia della Guardia di Finanza ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università di

Bergamo.

Per il Tenente Abbatiello è, dunque, il primo incarico di comando di un Reparto operativo e subentra al

Sottotenente Boccaccio Paolo che, nell’ambito dell’ordinaria manovra di avvicendamento tra Ufficiali, è stato

assegnato al Comando del 2^ Nucleo Operativo sempre del Gruppo di Brindisi.

Il Comandante Provinciale di Brindisi Colonnello Piergiorgio Vanni ha formulato al nuovo Tenente i migliori

auguri di buon lavoro per il nuovo incarico.