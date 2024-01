GDF BRINDISI: SCOPERTI 21 LAVORATORI “IN NERO” ED IRREGOLARI.

Nelle ultime settimane, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Brindisi hanno svolto mirati controlli di

polizia economico-finanziaria finalizzati, in particolare, a prevenire e contrastare il fenomeno del lavoro “nero” e

irregolare.

Nel corso di tali interventi avviati nei confronti di vari esercizi pubblici, i Finanzieri hanno individuato

complessivamente n. 6 soggetti intenti a prestare la propria attività lavorativa totalmente “in nero” e scoperto n.

15 lavoratori risultati irregolari.

I controlli eseguiti dalla Guardia di Finanza, alcuni dei quali in collaborazione con l’Ispettorato Territoriale del

Lavoro di Brindisi, hanno interessato, tra gli altri, ristoranti, pasticcerie, bar, panifici ed agriturismi siti nei

Comuni di Brindisi, Fasano, Cisternino e Francavilla Fontana.

A seguito dei predetti controlli, n. 7 datori di lavoro sono stati segnalati alle competenti Autorità.

Sono ora in corso di esecuzione, a cura delle Fiamme Gialle, gli ulteriori approfondimenti di natura fiscale al fine

di accertare la posizione reddituale dei soggetti controllati ed individuare eventuali ipotesi di evasione fiscale.

Il lavoro nero è piaga per l’intero sistema economico perché sottrae risorse all’erario, mina gli interessi dei

lavoratori, spesso sfruttati, e consente una competizione sleale con le imprese oneste.