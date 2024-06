GDF Brindisi – Visita istituzionale del Prefetto Carnevale

Nella mattinata odierna, il Prefetto di Brindisi, Luigi Carnevale ha fatto visita istituzionale al Comando

Provinciale della Guardia di Finanza.

L’Autorità di Governo, accolta dal Comandante Provinciale – Colonnello Piergiorgio Vanni, con lo schieramento

della guardia d’onore, si è intrattenuta con tutti gli Ufficiali ed una rappresentanza del personale in servizio alla

sede di Brindisi.

Nel corso del cordiale incontro, il Comandante Provinciale ha illustrato l’organizzazione del Comando e

l’andamento dei risultati operativi. In tale ambito, in particolare, sono state evidenziate la natura e le finalità delle

attività di servizio nei comparti della tutela delle entrate, della spesa pubblica, del mercato dei capitali e dei beni

e servizi, effettuando anche alcune valutazioni relative all’ordine e alla sicurezza pubblica nonché agli aspetti

socio-economici del territorio.

L’evento è stato anche l’occasione per onorare il ricordo dei militari caduti nell’adempimento del dovere con la

deposizione di una corona d’alloro presso il Monumento ai Caduti posto all’ingresso della Caserma.

Al termine dell’incontro, il Prefetto ha rivolto un sentito apprezzamento per l’impegno e la professionalità

profusi dalle Fiamme Gialle brindisine, nell’espletamento dei compiti istituzionali di polizia economicofinanziaria, oltre che per il qualificato e prezioso contributo assicurato ai fini della salvaguardia dell’ordine e

della sicurezza pubblica.