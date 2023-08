GDF BRINDISI: CONTROLLI NEL PERIODO ESTIVO. INDIVIDUATI 29 LAVORATORI “IN NERO” E 3 “IRREGOLARI”, CONCLUSI 17 INTERVENTI FISCALI.

Le Fiamme Gialle brindisine proseguono, anche nel periodo estivo, le attività di controllo del territorio dirette a

garantire la sicurezza economico-finanziaria in tutto il territorio provinciale.

Nello scorso mese di luglio, in distinti interventi effettuati presso esercizi commerciali e ditte edili di Brindisi,

Ostuni, Fasano, Francavilla Fontana, Mesagne, Carovigno, Cisternino, sono stati individuati, complessivamente,

29 soggetti che lavoravano “in nero” e 3 soggetti impiegati “irregolarmente” e sono stati sanzionati 18 datori di

lavoro.

Le principali violazioni accertate dai Finanzieri hanno riguardato la mancata comunicazione, da parte del datore

di lavoro, dell’instaurazione del rapporto d’impiego, che hanno portato, in alcuni casi, alla sospensione

dell’attività imprenditoriale con provvedimento dell’Ispettorato territoriale del lavoro competente, quando il

numero dei lavoratori non regolarmente assunti supera il 10 per cento dei presenti.

Nello stesso periodo l’attività ispettiva è proseguita anche sotto il piano dei controlli fiscali. In tale ambito, sono

stati conclusi 17 interventi nei confronti di altrettanti operatori economici, di cui 3 risultati totalmente sconosciuti

al Fisco, responsabili di aver omesso di dichiarare ricavi complessivamente per circa € 600.000,00.

L’attività delle Fiamme Gialle rappresenta un importante elemento di garanzia per le imprese oneste, che

vengono così tutelate dall’illecito vantaggio competitivo ottenuto da aziende concorrenti che non adempiono le

obbligazioni tributarie.

Le operazioni della Guardia di Finanza proseguiranno per tutta l’estate in tutta la Provincia e testimoniano il

costante impegno del Corpo nell’attività di contrasto a tutte le forme di illegalità volta a tutelare le imprese, i

professionisti ed i cittadini onesti.