Gdf, D’Attis: “Sottile e De Falco esempio di coraggio e servizio allo Stato”

Nel giorno dell’anniversario del sacrificio di Antonio Sottile e Alberto De Falco, il pensiero si ferma su due servitori dello Stato che hanno compiuto fino in fondo il proprio dovere, pagando il prezzo più alto.

Con loro erano presenti Edoardo Roscica e Sandro Marras, sopravvissuti a quei momenti drammatici e testimoni diretti di un episodio che ha segnato la storia della lotta alla criminalità nel nostro Paese.

Quel sacrificio non fu vano. Proprio da lì lo Stato trovò la forza di reagire con decisione, avviando l’operazione “Primavera”, che portò al progressivo smantellamento del contrabbando in Puglia e al ripristino della legalità.

Il loro esempio continua a tracciare una linea chiara: servire lo Stato significa scegliere ogni giorno il coraggio, anche quando costa tutto. Onore a loro. Onore alla Guardia di Finanza.

Lo scrive sui suoi profili social Mauro D’Attis, deputato e segretario regionale di Forza Italia Puglia.