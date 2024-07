GDF – Cambio al vertice della Compagnia di Ostuni e Fasano

In data 22 luglio il Tenente Raffaella Luongo e il Tenente Matteo Ciani sono stati nominati nuovi Comandanti, rispettivamente, della Compagnia della Guardia di Finanza di Ostuni e di Fasano, in sostituzione

del Maggiore Gianluca Pierri e del Capitano Arcangelomaria Di Cerbo.

Il Maggiore Pierri, dopo quattro anni trascorsi nella Città Bianca nei quali ha conseguito importanti risultati di

servizio nel settore della spesa pubblica e del contrasto all’evasione e alle frodi fiscali, si accinge ad assumere un

nuovo e importante incarico presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Ancona.

Il Capitano Di Cerbo, nei tre anni trascorsi a Fasano, ha svolto delicate indagini in tutti i settori della polizia

economico-finanziaria e, ora, proseguirà il proprio percorso di carriera ricoprendo un prestigioso incarico presso

il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari.

Il Tenente Luongo, originaria di Roma, arriva a Ostuni a conclusione di una esperienza di servizio durata tre anni

e maturata presso il Gruppo di Arezzo.

Il Tenente Ciani, originario di Faenza (RA), assume il comando della Compagnia Fasano dopo due esperienze

professionali al Gruppo Gela e al 1 Nucleo Operativo Metropolitano di Bologna.

I nuovi Comandanti, dopo aver frequentato l’Accademia del Corpo dal 2016 al 2021 e aver conseguito la Laurea

in Giurisprudenza, assumono il comando delle due Compagnie dopo aver svolto un breve periodo di

affiancamento al Maggiore Pierri e al Capitano Di Cerbo, necessario per acquisire una preliminare conoscenza

del territorio e del contesto socio-economico della circoscrizione in cui operano i due Reparti.

Il Comandante Provinciale di Brindisi, Colonnello Piergiorgio Vanni, nel ringraziare il Maggiore Pierri e il

Capitano Di Cerbo per lo straordinario impegno profuso e per gli importanti risultati di servizio conseguiti, ha

formulato al Tenente Luongo e al Tenente Ciani i migliori auguri di buon lavoro.