“GenerAzioni in Rete”. Giovani, Donne, Lavoro, Analisi e prospettive del territorio

Presso il cortile di Palazzo Granafei Nervegna, Brindisi, si è tenuto un importante appuntamento sul tema:”GenerAzioni in Rete. Giovani, Donne e Lavoro. Analisi e prospettive del territorio”, proposto dal Progetto Policoro dell’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni che porta avanti, da anni e con tanto impegno, un percorso di osservazione della realtà lavorativa nel nostro territorio, con un’attenzione particolare per i giovani e le donne. Il Progetto Policoro rappresenta un vero e proprio strumento di partecipazione che può, sicuramente, offrire opportunità ai nostri giovani, affinché non siano costretti a “emigrare” alla ricerca del lavoro. Un ringraziamento particolare a don Mimmo Roma, Parroco della Cattedrale e tutor del progetto, che si spende con energia e tenacia nel promuovere incontri e contatti che possano, effettivamente, contribuire al progetto, con la ricerca di partner affidabili, realtà che possano dare il proprio valido contributo. Una iniziativa della Chiesa Cattolica nata per dare risposte concrete alla disoccupazione giovanile e promuovere una cultura del lavoro fondata su legalità, dignità e partecipazione. I giovani devono essere sostenuti con percorsi di orientamento e formazione per aiutarli a mettersi in gioco e trasformare un’idea in un progetto concreto, unendo fede, responsabilità sociale e attenzione al territorio. “Abbiamo voluto fare una riflessione sul lavoro declinandola al giovanile e al femminile perché mi sembra che giovani e donne sono due frontiere fragili rispetto al lavoro-S.E.Mons. Giovanni Intini”. La Chiesa vuole essere presente nel territorio! Tanti e interessanti gli interventi, un incontro molto positivo e stimolante. La serata si è conclusa con gli interventi di S. E. Mons. Giovanni Intini, Arcivescovo di Brindisi-Ostuni, e S. E. Guido Aprea, Prefetto di Brindisi. Anna Consales