GENITORI DEL “MODIGLIANI” – CI SENTIAMO PRESI IN GIRO!

Oltre al danno……una serie di beffe!!!!

A diverse settimane di distanza dalla caduta di lastre di cartongesso che solo per chissa quale fato benevolo hanno evitato la tragedia, i bambini in primis e le mamme dell’asilo nido Modigliani si ritrovano per la 15ma giornata a fare i conti con l’inerzia, l’inefficienza e la superficialità di chi, aveva promesso, e questa volta per iscritto, la riapertura dell’asilo nido Modigliani il 26 novembre.

Peccato però, che è appena il caso di constatare come, giunti al 21 novembre c.a., i giorni di lavoro sul plesso in narrativa sono pari ad 1!

Mentre 50 famiglie escludendo tutti gli operatori del settore, si ritrovano a dover districarsi tra i permessi di lavoro, ferie, congedi ed aspettative esaurite, di concerto alla pazienza infinita dei diversi datori di lavoro, la risposta di chi detiene assolutamente la responsabilità di tale gravissimo disagio risponde: ” piove, o ha piovuto nonché pioverà, pertanto non si può lavorare”! Chiaro a tutti è come con generatori di aria calda gpl o metano (Csd cannoni a fuoco o pompe di calore) e strumenti tecnici che, farebbero innalzare, questo si, il costo dei lavoro ma risolverebbero nei tempi la questione, dato che alle porte dell’inverno il richiamo alle giornate soleggiate è quanto meno improbabile.

La rabbia, la delusione e la presa di coscienza del disinteresse porteranno il comitato mamme ad agire nelle sedi opportune per la tutela dei diritti, prioritariamente dei bambini, che stanno subendo un danno oggettivo ad un solo mese dal temine del loro ambientamento pensato ed operato secondo le linee pedagogiche dalle loro educatrici,e che perdendo ogni forma di stabilità, spostati a causa dell’emergenza dettata da questa situazione, in ogni dove,,stanno subendo un pregiudizio serio ed influente sul loro equilibrio psicofisico. Ma non solo!!!

Le famiglie sono stremate, nidi chiusi, Cooperativa Gialla che domanda rette arretrate per intero stante i ritardi Regionali e le false dichiarazioni, graduatorie non ancora pubblicate e finanziamenti terminati ma promesse a go go hanno gettato nello sconforto, ma non zittito, coloro che provvederanno affinché chi ha sbagliato, omesso, tergiversato, ad personam, paghi. La lesione di diritti costituzionalmente garantiti è inaccettabile e qui siamo ben oltre ogni limite. Ora basta!!!

Comitato Mamme Asilo nido Modigliani